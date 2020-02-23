Семь человек погибли в Турции в результате землетрясения на границе с Ираном
По меньшей мере семь человек погибли в результате землетрясения в воскресенье на востоке Турции у границы с Ираном.
Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"После землетрясения в Иране семеро наших граждан погибли в [провинции] Ван. Среди них четверо детей и трое взрослых", - сказал он в эфире телеканала Haber Turk.
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