В Турции число пострадавших при землетрясении выросло до 37 человек
Число пострадавших при землетрясении на востоке Турции увеличилось до 37 человек, девять погибли, говорится в заявлении главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось о восьми погибших и 21 пострадавшем.
Согласно заявлению Сойлу, число погибших выросло до девяти, 37 получили ранения.
Как ранее сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией. Толчки были зафиксированы в 05.52 по времени UTC (08.52 мск). Эпицентр располагался в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине 5 километров.
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