Эрдоган: Отношения Турции и Азербайджана развиваются во всех направлениях

БАКУ/Trend/ - Отношения Турции и Азербайджана развиваются во всех направлениях, сказал президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган перед визитом в Азербайджан. Об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Он отметил, что эти две страны связывают исторические, политические и экономические узы. Сегодня отношения Турции и Азербайджана развиваются во всех направлениях.

"Турция также намерена увеличить товарооборот с Азербайджаном, так как для этого имеется потенциал", - сказал Эрдоган.

Отметим,что сегодня президент Турции Эрдоган прибудет в Азербайджан с однодневным визитом.

В рамках визита Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в заседании Совета стратегического партнерства высокого уровня между Азербайджаном и Турцией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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