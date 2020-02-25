Самолет из Тегерана экстренно сел в Анкаре из-за подозрения на коронавирус у пассажира

Самолет компании "Турецкие авиалинии" (Turkish airlines), выполнявший рейс Тегеран - Стамбул, во вторник экстренно сел в аэропорту Анкары в связи с подозрением на наличие у одного из пассажиров коронавируса нового типа. Об этом сообщил телеканал Haberturk, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Рейс ТК879 находится в аэропорту Эсенбога, введены карантинные меры. На борту находятся 132 человека, врачи измеряют температуру пассажиров и другие показатели состояния их здоровья.