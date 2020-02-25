Турция начала эвакуацию граждан из Ирана
БАКУ/Trend/ - Турция начала эвакуацию своих граждан из Ирана, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно сообщению, все эвакуированные будут содержаться на карантине в течении двух недель.
Отметим, что накануне сообщалось, что Турция рассматривает вывод своих граждан из Ирана в связи с распространением коронавируса.
Граждане Турции, которые хотят покинуть Иран, могли обратиться в посольство Турции в этой стране.
Напомним, что к настоящему времени в Иране коронавирусом (COVID-19) заразились 95 человек.
Об этом сказал глава пресс-службы министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур, сообщает во вторник Trend.
По его словам, от коронавируса уже скончались 15 человек, три человека - за минувшие сутки.
Джаханпур также подчеркнул, что, тем не менее, выздоровели 10 человек.
Отметим, что министерство здравоохранения Ирана подтвердило, что в стране более 900 человек с подозрением на заражение коронавирусом.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)
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