Турция призывает граждан воздержаться от поездок в Ирак и Италию

Турция 26 февраля 2020 15:46 (UTC+04:00)
Турция призывает граждан воздержаться от поездок в Ирак и Италию

БАКУ/Trend/ - Министерство иностранных дел Турции призывает граждан воздержатся от поездок в Ирак и Италию из-за опасности заражения коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на МИД Турции.

Согласно сообщению, в Италии и Ираке в посольствах и консульствах открыты горячие линии для граждан Турции для связи в случае возникновения экстренных ситуаций.

Напомним, что Турция начала эвакуацию своих граждан из Ирана.

Сегодня министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сказал, что в Турции нет зараженных коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @rhafizoglu

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