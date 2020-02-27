БАКУ/Trend/ - В январе 2020 года Турция увеличила экспорт готовой одежды в Азербайджан. Об этом сообщили Trend в четверг в министерстве торговли Турции.

В январе 2020 года Турция экспортировала в Азербайджан готовую одежду на сумму 4,055 миллиона долларов, что на 65,55 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

В министерстве отметили, что в январе 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки готовую одежду на сумму 1,496 миллиарда долларов, что на 5,76 процента больше по сравнению с январем 2019 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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