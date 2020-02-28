Анкара может закрыть турецкие проливы для российских кораблей – СМИ

БАКУ/Trend/ - В ответ на обострение ситуации в сирийском Идлибе Анкара может закрыть турецкие заливы для российских кораблей, пишут в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается: в связи с тем, что по мнению Анкары Россия уже вовлечена и является заинтересованной стороной в военном конфликте в Сирии и Турция согласно Лозаннскому мирному договору имеет право закрыть проливы Босфор и Дарданеллы сторонам конфликта.

Отметим, что сегодня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что удары по позициям турецких военных в Идлибе были нанесены, несмотря на координацию действий с российской стороной, которая была заранее оповещена о местах дислокации частей ВС Турции в зоне деэскалации.

По словам главы оборонного ведомства, в ответ на воздушный удар по позициям турецких военных в Идлибе, ВС Турции нанесли массированные артиллерийские и воздушные (посредством ударных БПЛА) удары по более чем 200 объектам сил режима Башара Асада в Идлибе. Турецкая армия уничтожила в Идлибе 5 вертолетов, 23 танка, 23 орудия и САУ, зенитно-ракетный комплекс SA-17, зенитный ракетно-пушечный комплекс SA-22, нейтрализовано 309 сторонников Башара Асада, сообщил министр.

Акар подчеркнул, что в момент воздушного удара по позициям турецких военных в Идлибе в данном секторе не находилось никаких вооруженных группировок оппозиции.

"Удары по позициям турецких военных в Идлибе продолжались, несмотря на предупреждение Анкары. Удары наносились даже по военным машинам скорой помощи", - сказал министр.

В результате воздушного удара сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации 27 февраля погибли 33 турецких военнослужащих, 32 получили ранения.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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