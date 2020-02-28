В Анкаре призвали предотвратить гуманитарный кризис в Идлибе

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын призвал мировое сообщество положить конец гуманитарному кризису в Сирии, в том числе в Идлибе, сообщает Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

«Гуманитарный кризис в Идлибе перешел все допустимые грани. По этой причине международное сообщество должно положить конец кризису и предпринять конкретные шаги по Сирии», - сказал Калын.

Пресс-секретарь главы турецкого государства выразил соболезнования семьям погибших в Идлибской зоне деэскалации турецких военных и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Калын отметил, что ВС Турции в ночь на 28 февраля нанесли серию ответных массированных ударов по объектам сил режима Башара Асада, артиллерийские и воздушные удары по сторонникам Асада не прекращались до самого утра.

В результате воздушного удара сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации 27 февраля погибли 33 турецких военнослужащих, 32 получили ранения. Активную поддержку продвижению сторонников Асада оказывает Россия.