Столтенберг выразил солидарность с Турцией по ситуации в Сирии

НАТО осуждает эскалацию в Сирии, выражает соболезнования семьям погибших и солидарность с Турцией. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в пятницу по итогам внеочередного заседания Североатлантического совета на уровне послов.

"Сегодня Турция объяснила ситуацию в сфере безопасности, союзники выражают глубокие соболезнования в связи гибелью турецких военных, они также осудили атаки сирийского режима в провинции Идлиб", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что союзники считают необходимым прекратить эскалацию. "Призываем прекратить наступление, соблюдать нормы международного права, поддержать усилия ООН по поиску мирного решения", - подчеркнул генсек Североатлантического альянса.