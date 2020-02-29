Эрдоган: Турция в сирийском вопросе не стремится к расширению территорий

БАКУ /Trend/ - Турция в сирийском вопросе не ищет приключений, и тем более не стремится к расширению территорий. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам турецкого лидера, на территории Турции уже находятся 3,7 миллионов сирийцев, и страна не осилит новую волну беженцев.

Эрдоган отметил, что полтора миллиона сирийцев на данный момент скопились у турецкой границы.

«Мы не в погоне за нефтью или землями Сирии. Проблему Идлиба создали в попытке отнять у Турции все достижения последнего периода. На нас давят и провоцируют», - сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что Турция стремится сформировать в Идлибе зону безопасности и тем самым обеспечить безопасность своих границ.

«Истинной целью происходящего в Сирии, является не Идлиб, а Турция. Те, кто добьется желаемого в Сирии, повернет оружие против Турции», - подчеркнул президент.

Эрдоган подчеркнул, что турецкие войска введены в Идлиб в ответ на призыв местного населения.

«По последним данным, число турецких военнослужащих, погибших в результате авиаударов в Идлибе, возросло с 33 до 36», - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что в результате ответных действий были уничтожены более 2,1 тысячи военных правительственных войск Сирии.

Президент напомнил, что Анкара еще несколько месяцев назад пообещала открыть беженцам двери в Европу, однако заявлениям турецких властей не поверили.

«Турция открыла границы и только по состоянию на утро 29 февраля в Европу ринулись 18 тысяч беженцев. Вероятнее всего, сегодня этот показатель достигнет 25-30 тысяч. Турция и далее будет пропускать беженцев через границу», - сказал Эрдоган.