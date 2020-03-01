Турция объявила о приостановке авиарейсов в Италию, Южную Корею и Ирак
БАКУ /Trend/ - Турция приостанавливает все пассажирские авиарейсы в Италию, Южную Корею и Ирак из-за распространения коронавируса в этих странах, сказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
"В связи ситуацией с коронавирусом по предложению нашего научного совета мы ввели еще одну меру. С этой ночи приостанавливаются все пассажирские рейсы туда и обратно между Турцией и Италией, Южной Кореей и Ираком", - отметил он.
Отметим, что ранее Турция приостановила выполнение авиарейсов в аэропорты Китая и Ирана из-за коронавируса.
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