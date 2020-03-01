ВС Турции наносят удары лишь по атакующим силам Асада в Идлибе

Турция 1 марта 2020 17:33 (UTC+04:00)
ВС Турции наносят удары лишь по атакующим силам Асада в Идлибе

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил в воскресенье о проведении операции «Весенний щит» на северо-западе Сирии, передает Trend со ссылкой на агенство Анадолу.

Глава оборонного ведомства заявил, что операция начата в ответ на подлый авиаудар по позициям турецких военных, унесший 27 февраля жизни 36 военнослужащих в зоне деэскалации.

«Турция не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии. Наша задача – предотвращение преступлений режима Башара Асада, устранение радикализации и предотвращение миграции. ВС Турции основываются на праве на самооборону. Нашей целью являются лишь сторонники Асада, атакующие расположение турецких военных», - подчеркнул Акар.

Глава Минобороны Турции сообщил, что с начала операции уничтожены 1 беспилотник, 8 вертолетов, 103 танка, 72 артиллерийские установки гаубицы, 3 системы ПВО, нейтрализованы 2 212 военнослужащих сирийского режима.

«Основываясь на праве на самооборону, Турция будет наносить мощные удары в ответ на любые атаки по расположению войск в Идлибской зоне деэскалации, в том числе в районе наблюдательных пунктов. В этом не может быть никаких сомнений! Турция ожидает от России задействования всех рычагов влияния на режим Башара Асада с целью прекращения атак в Идлибской зоне деэскалации и отвода сил Асада за пределы зоны, очерченной сочинскими договоренностями», - сказал министр.

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