Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Россию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует нанести визит в РФ 5 марта. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила администрация турецкого лидера.

"Наш президент планирует посетить Россию с однодневным визитом 5 марта", - говорится в сообщении.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Москве обсудят, как выполняются сочинские договоренности по Сирии.