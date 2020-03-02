Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Россию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует нанести визит в РФ 5 марта. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила администрация турецкого лидера.
"Наш президент планирует посетить Россию с однодневным визитом 5 марта", - говорится в сообщении.
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Москве обсудят, как выполняются сочинские договоренности по Сирии.
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