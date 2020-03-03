Один турецкий военный погиб, еще один ранен при артиллерийском обстреле в Идлибе
БАКУ /Trend/ - Один турецкий военнослужащий погиб, еще один пострадал при артиллерийском обстреле со стороны сирийских войск в Идлибе.
Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.
"Цели обнаруженные в этом районе, были немедленно подвергнуты интенсивному обстрелу с помощью наших средств огневой поддержки и уничтожены", - говорится в заявлении.
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