Один турецкий военный погиб, еще один ранен при артиллерийском обстреле в Идлибе

БАКУ /Trend/ - Один турецкий военнослужащий погиб, еще один пострадал при артиллерийском обстреле со стороны сирийских войск в Идлибе.

Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.

"Цели обнаруженные в этом районе, были немедленно подвергнуты интенсивному обстрелу с помощью наших средств огневой поддержки и уничтожены", - говорится в заявлении.