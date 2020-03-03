Турция в январе сократила товарооборот с Казахстаном

БАКУ/Trend/ - В январе 2020 года товарооборот Турции с Казахстаном сократился на 25,839 миллиона долларов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 149,145 миллиона долларов. Об этом сообщили Trend во вторник в министерстве торговли Турции.

"В январе 2019 года экспорт Турции в Казахстан составил 59,759 миллиона долларов, а импорт из Казахстана – 89,386 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Напомним, что внешнеторговый оборот Турции в январе 2020 года составил 33,966 миллиарда долларов.

Экспорт Турции за этот период вырос на 6,4 процента по сравнению с январем 2019 года, составив 14,759 миллиарда долларов.

Импорт Турции в январе 2020 года вырос на 18,8 процента по сравнению с январем 2019 года и составил 19,207 миллиарда долларов.

Товарооборот между Турцией и Казахстаном в январе-декабре 2019 года увеличился на 68,553 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, превысив 2,206 миллиарда долларов.

В январе-декабре 2019 года экспорт Турции в Казахстан составил 806,008 миллиона долларов, а импорт из Казахстана – 1,400 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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