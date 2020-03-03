Турция размещает дополнительные системы ПВО в Сирии
БАКУ /Trend/ - Турция разместит в Сирии дополнительные системы противовоздушной обороны.
Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил глава секретариата оборонной промышленности при администрации турецкого президента Исмаил Демир.
По его словам, системы для перехвата целей на низких высотах HİSAR-A будут размещены через неделю . Системы ПВО турецкого производства будут установлены в дополнение к уже имеющимся системам Korkut. Кроме того, "скоро" турецкие военные разместят в Сирии системы HİSAR-O - для перехвата целей на средних высотах.
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