Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным по Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Москву, где позже в четверг состоится его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой лидеры попытаются договориться о том, как решить ситуацию вокруг сирийского Идлиба. Как передает Trend, об этом сообщили РИА Новости в посольстве.
В состав турецкой делегации входят главы МИД, минобороны, министр казначейства и финансов и глава национальной разведывательной организации.
До этого в Москве и Анкаре прошли три раунда российско-турецких переговоров на уровне экспертов, однако, достичь договоренностей по их итогам не удалось и вопрос был вынесен на уровень президентов.
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