Эрдоган посетит Брюссель

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен посетить 9 марта Брюссель. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила его администрация на фоне решения Анкары открыть границы с ЕС для беженцев.

"Наш президент планирует посетить Брюссель с однодневным рабочим визитом 9 марта", - говорится в сообщении.

Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС. После открытия Турцией границы тысячи мигрантов пытаются прорваться в Грецию. На границе находятся сотни полицейских, стянуты армейские подразделения.