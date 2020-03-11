В Турции на официальных мероприятиях избегают рукопожатий из-за угрозы коронавируса

БАКУ /Trend/ - В настоящее время официальные лица Турции на официальных мероприятиях избегают рукопожатий из-за угрозы коронавируса, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Как сообщается, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом.

Отметим, что накануне в Турции был подтвержден первый случай заражения коронавирусом.

Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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