В Турции на официальных мероприятиях избегают рукопожатий из-за угрозы коронавируса
БАКУ /Trend/ - В настоящее время официальные лица Турции на официальных мероприятиях избегают рукопожатий из-за угрозы коронавируса, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Как сообщается, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом.
Отметим, что накануне в Турции был подтвержден первый случай заражения коронавирусом.
Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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