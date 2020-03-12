В Анкаре отменили все культурные мероприятия

БАКУ/Trend/ - В Анкаре отметили все культурные мероприятия из-за угрозы заражения коронавирусом, пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что такое решение было принято мэрией Анкары. Отметим, что ранее в Стамбуле также были отменены культурные мероприятия.

В настоящее время официальные лица Турции на мероприятиях избегают рукопожатий из-за угрозы коронавируса. Турецкие парламентарии проверяются на наличие коронавирусной инфекции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом.

Отметим, что недавно в Турции был подтвержден первый случай заражения COVID-19.

Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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