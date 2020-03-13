В Турции отменили поездки госслужащих из-за коронавируса

БАКУ /Trend/ - В рамках мер по борьбе с новым типом коронавируса в Турции отменены зарубежные поездки государственных должностных лиц, сообщает Trend со ссылкой на Resmi Gazete.

Отмечается, что благодаря строгим мерам, принятым в соответствии с рекомендациями Научного совета по коронавирусу, созданного при министерстве здравоохранения, распространение заболевания было предотвращено в значительной степени.

"Чтобы обеспечить устойчивое положение и свести к минимуму возможность попадания вируса в нашу страну из-за рубежа, по-прежнему принимаются новые меры с учетом предложений вышеуказанного Совета", - говорится в сообщении.

В рамках этого, для предотвращения каких-либо проблем с выполнением государственных услуг отменяется выезд государственных должностных лица за границу по своим должностным обязанностям или по личным причинам.