Саммит лидеров Турции, Франции и ФРГ пройдет в режиме телеконференции
БАКУ /Trend/ - Намеченная на 17 марта трехсторонняя встреча лидеров Турции, Франции и Турции в Стамбуле пройдет в режиме телеконференции, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Такое решение принято в рамках мер против распространения коронавируса нового типа (COVID-19) в мире.
В ходе саммита с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель планируется обсуждение урегулирования ситуации в сирийском Идлибе, проблемы беженцев и отношений между Турцией и ЕС.
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