Саммит лидеров Турции, Франции и ФРГ пройдет в режиме телеконференции

БАКУ /Trend/ - Намеченная на 17 марта трехсторонняя встреча лидеров Турции, Франции и Турции в Стамбуле пройдет в режиме телеконференции, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Такое решение принято в рамках мер против распространения коронавируса нового типа (COVID-19) в мире.

В ходе саммита с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель планируется обсуждение урегулирования ситуации в сирийском Идлибе, проблемы беженцев и отношений между Турцией и ЕС.