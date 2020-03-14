Пассажирский автобус врезался в грузовик в Турции, пострадали 44 человека
БАКУ /Trend/ - В Турции пассажирский автобус врезался в грузовой автомобиль, сообщает в субботу Trend со ссылкой на местные СМИ.
Согласно информации, ДТП произошло на 17-м километре автомобильной дороги Аксарай-Адана. В результате происшествия пострадали 44 человека.
На место ДТП привлечено большое количество бригад скорой помощи, спасателей и полиции.
Отмечается, что водитель грузовика был задержан на месте происшествия.
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