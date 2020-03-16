Выросло число россиян, приобретающих недвижимость в Турции

БАКУ/Trend/ - В январе-феврале 2020 года граждане Росии приобрели в Турции 536 объектов недвижимости, что на 105 единиц больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сказали Trend в понедельник в Государственном органе Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи недвижимости.



Согласно информации, в феврале 2020 года граждане Росии приобрели в Турции 282 объекта недвижимости, что на 46 единиц больше по сравнению с февралем 2019 года.

В феврале 2020 года в Турции были проданы 118 753 объекта недвижимости, что на 51,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В феврале 2020 года иностранцам в Турции были проданы 4 005 объектов недвижимости, что на 20,6 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

По итогам 2019 года граждане Росии в Турции приобрели 2,893 тысячи объектов недвижимости, что на 596 объектов больше по сравнению с итогами 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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