БАКУ/Trend/ - В Турции отменены коллективные молитвы в мечетях из-за угрозы распространения коронавируса, передает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается что, при этом мечети будут функционировать и люди, желающие помолится в индивидуальном порядке, смогут это сделать.

Отметим, что в Турции коронавирус COVID-19 выявили еще у 12 человек, общее число инфицированных в стране достигло 18.

В настоящее время официальные лица Турции на мероприятиях избегают рукопожатий из-за угрозы коронавируса. Турецкие парламентарии перед входом в здание парламента проверяются на наличие симптомов коронавирусной инфекции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu