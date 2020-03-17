Турция почти наполовину увеличила экспорт готовой одежды в Азербайджан

БАКУ/Trend/ В январе-феврале 2020 года экспорт готовой одежды из Турции в Азербайджан вырос на 45,28 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 8,019 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.



Как отметили в министерстве в феврале 2020 года экспорт готовой одежды из Турции в Азербайджан также вырос на 29,10 процента по сравнению с февралем 2019 года, составив 3,964 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-феврале 2020 года экспорт готовой одежды из Турции на мировые рынки вырос на 6,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3,017 миллиарда долларов.

Экспорт готовой одежды из Турции составляет 10,3 процента от общего экспорта страны за январь-февраль.

В феврале 2020 года Турция экспортировала готовую одежду на мировые рынки на сумму 1,523 миллиарда долларов, что на 7,8 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Экспорт готовой одежды из Турции в феврале 2020 года составил 10,4 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (февраль 2019 - февраль 2020) Турция экспортировала готовую одежду на 17,880 миллиарда долларов

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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