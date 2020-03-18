Турция эвакуировала воих граждан из 9 стран Европы

Турция эвакуировала из девяти стран Европы 2807 своих граждан, сообщил вице-президент Фуат Октай, пишет Trend со ссылкеой на агенство Анадолу.

По словам вице-президента, процесс эвакуации граждан завершился в 06:00 18 марта.

Граждане помещены под карантин на 14 дней, где они будут обеспечены всем необходимым, отметил Октай.

Вице-президент дал высокую оценку координации действий в рамках плана эвакуации соотечественников и последующего размещения их под карантин.

Впервые коронавирус нового типа (Covid-19) был выявлен 12 декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубей в Китае, и за короткий период перекинулся на другие города и страны.

11 марта ВОЗ объявила, что вспышка заболевания приобрела характер пандемии.

Вирус в основном передается воздушно-капельным путем, он может распространяться при кашле, чиханье, через капли слюны или выделения из носа.

Кроме этого, существует шанс заражения контактным путем.

Симптомы заболевания: высокая температура, боль в горле, кашель, одышка и диарея. Позже развиваются пневмония и почечная недостаточность, которые приводят к летальному исходу.