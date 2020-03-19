В Турции произошло землетрясение силой 5 баллов

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 5 баллов.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 20:53 по местному времени. Эпицентр находился в районе Сивридже.