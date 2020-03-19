В Турции произошло землетрясение силой 5 баллов
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 5 баллов.
Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 20:53 по местному времени. Эпицентр находился в районе Сивридже.
Лента новостей
Кабинет Министров утвердил "Порядок проведения и координации контрольных мероприятий в сфере легализации неформальной занятости"
В Азербайджане будут наказывать пользователей социальных сетей за распространение запрещенной информации
Эльшад Мирбашироглу: Распоряжение Президента говорит о систематической и эффективной реакции государства против распространения инфекции
MasterCard о безналичных платежах, финансовых технологиях и преимуществах цифровой экономики в Азербайджане (ИНТЕРВЬЮ)
Айдын Гусейнов: Благодаря усилиям правительства Азербайджана по борьбе с коронавирусом поводов для паники нет
При поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой обучающиеся в России азербайджанские студенты доставлены на родину (ВИДЕО)
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещен видеоролик по случаю праздника Новруз
Муса Гасымлы: Повышение заработной платы медицинских работников отражает внимание государства к системе здравоохранения