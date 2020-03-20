По всей Турции проходит акция в поддержку медработников
Граждане Турции в четверг поддержали врачей, медсестер и других работников здравоохранения, которые борются с новым типом коронавируса, аплодируя им из своих окон и балконов по всей стране, пишет в пятницу Trend со ссылкой на агентсво Анадолу.
Инициатором акции выступил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
Жители страны вышли на балконы своих домов ровно в 21:00 по местному времени в Анкаре, Стамбуле и других городах республики.
Ранее Коджа в своем Twitter поблагодарил граждан страны за проявленную ими солидарность с медицинским персоналом. «Своими аплодисментами вы придали силы нашим самоотверженными медицинским работникам», - написал министр.
Глава ведомства призвал общественность продолжать акцию в течение трех дней подряд.
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