В Турции произошел пожар в жилом доме

БАКУ /Trend/ - В Турции произошел пожар на крыше трехэтажной виллы, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел вечером в районе Кырыккале. Пожар был потушен пожарными бригадами.

В настоящий момент ведется работа по определению причины возгорания. Также сообщается, что во время пожара внутри дома никого не было.