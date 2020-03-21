В Турции произошел пожар в жилом доме
БАКУ /Trend/ - В Турции произошел пожар на крыше трехэтажной виллы, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, инцидент произошел вечером в районе Кырыккале. Пожар был потушен пожарными бригадами.
В настоящий момент ведется работа по определению причины возгорания. Также сообщается, что во время пожара внутри дома никого не было.
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