Турция приостанавливает авиасообщение с еще 46 странами
БАКУ /Trend/ - Турция приостанавливает авиасообщение с еще 46 странами в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
"Начиная с 17:00 по местному времени в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 приостанавливается авиасообщение с еще 46 странами" - говорится в сообщении министерства транспорта и инфраструктуры Турции.
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