Граждане Китая увеличивают закупки недвижимости в Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2020 года граждане Китая приобрели в Турции 165 объектов недвижимости, что на 125 единиц больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сказали Trend в понедельник в Государственном органе Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи недвижимости.



Согласно информации, в феврале 2020 года граждане Китая приобрели в Турции 87 объектов недвижимости, что на 65 больщше по сравнению с февралем 2019 года.

В феврале 2020 года в Турции были проданы 118 753 объекта недвижимости, что на 51,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В феврале 2020 года иностранцам в Турции были проданы 4 005 объектов недвижимости, что на 20,6 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

По итогам 2019 года граждане Китая в Турции приобрели 446 объектов недвижимости, что на 247 объектов больше по сравнению с итогами 2018 года.

Согласно сообщению, в декабре 2019 года граждане Китая в Турции приобрели 123 объектов недвижимости что на 96 объектов больше по сравнению с итогами декабря 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу.)

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