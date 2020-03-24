Иран увеличил импорт цемента из Турции

БАКУ/Trend/ - В январе-феврале 2020 года экспорт цемента из Турции в Иран вырос на 0,56 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 3,069 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.



Как отметили в ведомстве, в феврале 2020 года экспорт цемента из Турции в Иран также вырос на 49,39 процента по сравнению с февралем 2019 года, составив 1,902 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-феврале 2020 года экспорт цемента из Турции на мировые рынки вырос на 15,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 597,804 миллиона долларов.

Экспорт цемента из Турции составляет два процента от общего экспорта страны за январь-февраль.

В феврале 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки цемент на сумму 309,785 миллиона долларов, что на 16,3 процента больше, чем за аналогичный месяц 2019 года.

Экспорт цемента из Турции в феврале 2020 года составил 1,2 процента из общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (февраль 2019-февраль 2020) Турция экспортировала цемент на сумму 3,595 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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