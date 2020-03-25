В Турции выросло количество регистрированных азербайджанских компаний

БАКУ/Trend/ - В январе-феврале 2020 года в Турции было зарегистрировано 27 компаний с азербайджанским капиталом, что на 25 компаний больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили Trend в Торгово-промышленной палате Турции (TOBB).

Совокупный капитал азербайджанских компаний, зарегистрированных в Турции в январе-феврале этого года, составил 3,590 миллиона турецких лир, в то время как за аналогичный месяц 2019 года данный показатель составил 150 тысяч турецких лир.

Было отмечено, что в январе-феврале 2020 года больше всего азербайджанских компаний было зарегистрировано в Стамбуле (22 компаний), с совокупным капиталом 2,970 миллиона турецких лир.

В январе-феврале 2020 года в Турции были зарегистрированы компании с азербайджанским капиталом: три - промышленные, 12 - в сфере оптовой и розничной торговли, две –туристические, одна –медицинская и две по продаже недвижимости.

"Остальные семь компании с азербайджанским капиталом задействованы в других секторах экономики", - отметили в TOBB.

Согласно данным TOBB, совокупный капитал зарегистрированных за отчетный период 12 компаний в сфере оптовой и розничной торговли составил 2,259 миллиона лир.

Отметим, что по итогам 2019 года в Турции были зарегистрированы 184 компании с азербайджанским капиталом, что на одну компанию больше, чем в предыдущем году.

Совокупный капитал азербайджанских компаний, зарегистрированных в Турции за 12 месяцев 2019 года, составил 30,110 миллиона турецких лир, в то время как аналогичный показатель 2018 года был равен 52,980 миллиона турецких лир.

В 2019 году больше всего азербайджанских компаний было зарегистрировано в Стамбуле (152 компании), с совокупным капиталом 28,987 миллиона турецких лир.

В январе-декабре 2019 года в Турции было зарегистрировано четыре горнодобывающие, 17 - промышленных, 15 - строительных, 88 - в сфере оптовой и розничной торговли, 11 - туристических, а также две финансово-страховые компании с азербайджанским капиталом.

Остальные 47 компаний с азербайджанским капиталом задействованы в других секторах экономики.

Совокупный капитал зарегистрированных за отчетный период 88 компаний, занятых в сфере оптовой и розничной торговли, составил 12,279 миллиона лир.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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