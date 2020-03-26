Еще 15 человек скончались от коронавируса в Турции

БАКУ /Trend/ - Еще 15 человек скончались от нового типа коронавируса (COVID-19) в Турции.

Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

По его словам, за последние 24 часа стали известны результаты 5 035 тестов, 561 из них оказался положительным.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в Турции достигло 59 человек, число случаев заражения составило 2433.