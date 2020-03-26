БАКУ /Trend/ - В результате минометного обстрела со стороны террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе Хафтанин на севере Ирака погибли двое турецких военнослужащих, еще двое получили ранения, передает Trend со ссылкой на сообщение минобороны Турции.

Согласно информации, по четырем целям террористов, обнаруженным в этом районе, были немедленно нанесены воздушные удары.

Отмечается, что в результате ударов были нейтрализованы восемь террористов РПК.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.