На севере Ирака погибли двое турецких военнослужащих
БАКУ /Trend/ - В результате минометного обстрела со стороны террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе Хафтанин на севере Ирака погибли двое турецких военнослужащих, еще двое получили ранения, передает Trend со ссылкой на сообщение минобороны Турции.
Согласно информации, по четырем целям террористов, обнаруженным в этом районе, были немедленно нанесены воздушные удары.
Отмечается, что в результате ударов были нейтрализованы восемь террористов РПК.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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