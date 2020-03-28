Турецкие авиалинии приостановили все международные рейсы
БАКУ /Trend/ - Турецкие авиалинии (THY) приостановили все международные рейсы.
Об этом на своей странице в Твиттер написал генеральный директор компании Билал Экши, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
"В рамках борьбы с коронавирусом все наши международные рейсы были приостановлены. С 23:59 субботы внутренние рейсы будут ограничиваться полетами из Стамбула и Анкары в направлении некоторых центральных городов", - написал Экши.
Гендиректор также добавил, что внутренние рейсы будут выполняться из аэропорта Стамбула и аэропорта Анкары Эсенбога.
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