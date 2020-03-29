Около 40 тысяч туристов из Украины посетили Турцию в феврале этого года

БАКУ/Trend/ - В феврале 2020 года Турцию посетили 39,304 тысячи туристов из Украины, что на 2,68 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции.

Как отмечается, доля граждан Украины в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за февраль 2020 года, составила 2,27 процента.

В январе-феврале 2020 года Турцию посетили 79,413 тысячи туристов из Украины, что на 4,82 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Доля граждан Украины в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-февраль 2020 года, составила 2,26 процента.

Согласно данным ведомства, в феврале 2020 года Турцию посетили 1,733 миллиона туристов, что на 3,76 процента больше по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.

В январе-феврале 2020 года Турцию посетили 3,520 миллиона туристов, что на 9,68 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Отметим, что по итогам 2019 года Турцию посетили 901,723 тысячи туристов из Азербайджана, что на 5,03 процента больше по сравнению с показателем 2018 года.

Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-декабрь 2019 года, составила два процента.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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