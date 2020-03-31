Число скончавшихся от коронавируса в Турции достигло 214 человек

БАКУ /Trend/ - В Турции от вируса COVID-19 погибли еще 46 человек.

Как передает Trend, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в стране возросло за сутки более чем на 2,7 тысячи с и достигло 13 531-го, число умерших - 214.

Сообщается, что число выздоровевших составляет 243 человека.