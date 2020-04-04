Число жертв коронавируса в Турции составило более 500 человек

Турция 4 апреля 2020 23:04 (UTC+04:00)
Число жертв коронавируса в Турции составило более 500 человек

БАКУ /Trend/ - В Турции за последние сутки из-за коронавируса скончались еще 76 человек.

Об этом сказал министр здравоохранения Фахреттин Коджа, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Министр отметил, что общее число погибших составило 501 человек.

Коджа также сказал, что зарегистрировано 3013 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество случаев заражения возросло до 23 934.

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