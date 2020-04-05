В Турции произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Маниса произошло землетрясение магнитудой 3,4, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 22:00 по местному времени. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 11,4 километра.

О возможных жертвах или разрушениях не сообщалось.