В Турции произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Маниса произошло землетрясение магнитудой 3,4, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 22:00 по местному времени. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 11,4 километра.
О возможных жертвах или разрушениях не сообщалось.
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