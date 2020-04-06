Турецкие ученые продвинулись в разработке вакцины от Covid-19

Турецкие ученые успешно завершили первый этап исследований, которые позволят создать вакцину и препарат против коронавируса нового типа (Сovid-19).

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице Университета Анкары в Twitter, пишет в понедельник Trend со ссылкой на агенство Анадолу.

«Профессору Института биотехнологий при Университете Анкары, доктору Айкуту Озкулу удалось выделить вирус SARS-COV-2. Сделан первый шаг в процессе создания сыворотки, вакцины и лекарств против коронавируса нового типа»,- говорится в сообщении.

Ректор Анкаринского университета профессор Эркан Ибиш поздравил в Twitter команду исследователей под руководством профессора Озкула и выразил уверенность в том, что их успех на этом не закончатся.

Работы проводятся в Институте биотехнологии и вирусологической лаборатории Факультета ветеринарной медицины турецкого университета.

Впервые коронавирус нового типа (Covid-19) был выявлен 12 декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубей в Китае, и за короткий период перекинулся на другие города и страны.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией.

Вирус в основном передается воздушно-капельным путем, он может распространяться при кашле, чиханье, через капли слюны или выделения из носа.

Кроме этого, существует шанс заражения контактным путем.

Смертельный вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем.

Симптомы заболевания: высокая температура, боль в горле, кашель, одышка и диарея. Позже развиваются пневмония и почечная недостаточность, которые приводят к летальному исходу.