В Турции за последние сутки от коронавируса скончались 95 человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 95 человек, общее число жертв заболевания достигло 1101.

Об этом, как передаетTrend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом возросло до 52 167, за прошедшие 24 часа 5 138 тестов на наличие вируса дали положительный результат.