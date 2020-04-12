В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Бингёль произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 09:38 по местному времени. Эпицентр подземных толчков располагался в районе Карлыова.

Очаг землетрясения залегал на глубине 7,01 километра.

О жертвах и разрушениях не сообщалось.