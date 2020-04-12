В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 97 человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 97 человек, общее число жертв заболевания достигло 1 198.

Об этом, как передает в воскресенье Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 56 956, за прошедшие 24 часа 4 789 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки выздоровел 481 человек, общее число выздоровевших достигло 3 446.