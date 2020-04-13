В Турции произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 3,3, сообщает Trend со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 91 километре к север-востоку от города Измир. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.