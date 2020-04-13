Турция сократила экспорт готовой одежды

БАКУ/Trend/ - В январе-марте 2020 года экспорт готовой одежды Турции на мировые рынки сократился на 6,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,226 миллиарда долларов.

Об этом сказали в понедельник Trend в министерстве торговли Турции.

Как отметили в ведомстве, экспорт готовой одежды Турции составляет 9,9 процента из общего экспорта товаров страны за январь-март текущего года.

"В марте 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки готовую одежду на сумму 1,214 миллиарда долларов, что на 27,4 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года", - сказали в ведомстве.

Экспорт готовой одежды Турции в марте 2020 года составил 9 процентов из общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (март 2019-март 2020) Турция экспортировала готовую одежду на сумму 17,412 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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