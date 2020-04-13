В Турции за последние сутки от коронавируса погибли 98 человек
В Турции за последние сутки еще 98 человек стали жертвами коронавируса.
Как передает Trend, об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в социальных сетях.
Общее число жертв коронавируса достигло 1 296 человек.
"Сегодня тест прошли 34 456 человек, выявлено 4 093 новых случая заражения. Общее число заразившихся достигло 61 049. Сегодня выздоровели еще 511 человек, общее число составляет 3 957 человек", - сказал Фахреттин Коджа.
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