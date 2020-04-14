Лидер турецкой партии скончался от коронавируса

БАКУ /Trend/ - Лидер «Партии независимой Турции» (BTP) Хайдар Баш скончался от коронавируса.

Об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что он заразился инфекцией неделю тому назад и проходил лечение в одной из больниц провинции Трабзон.

Хайдару Башу было 73 года.

Отметим, что в Турции за последние сутки жертвами коронавируса стали еще 98 человек.

Общее число жертв коронавируса в стране достигло 1 296.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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