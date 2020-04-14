Лидер турецкой партии скончался от коронавируса
БАКУ /Trend/ - Лидер «Партии независимой Турции» (BTP) Хайдар Баш скончался от коронавируса.
Об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что он заразился инфекцией неделю тому назад и проходил лечение в одной из больниц провинции Трабзон.
Хайдару Башу было 73 года.
Отметим, что в Турции за последние сутки жертвами коронавируса стали еще 98 человек.
Общее число жертв коронавируса в стране достигло 1 296.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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